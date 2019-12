Probabili formazioni Napoli-Genk, Repubblica: Insigne in panchina! Fuori anche Mertens, attacco insolito

Ultimissime calcio Napoli - L'edizione odierna di Repubblica anticipa le possibili scelte di Carlo Ancelotti stasera contro il Genk nella gara decisiva del girone E di Champions League

"Carlo Ancelotti punterà sul ritorno di Allan, definito indispensabile alla vigilia dell’appuntamento che dovrebbe essere l’ultimo di Carletto sulla panchina del Napoli. Accanto a lui ci sarà Fabian per completare la cerniera centrale. Sugli esterni Callejon e quasi certamente Zielinski. L’escluso eccellente sarà il capitano Lorenzo Insigne, tra i peggiori domenica al Friuli contro l’Udinese. Ancelotti non ha gradito il suo atteggiamento nel corso del primo tempo e quindi dovrebbe lasciarlo in panchina. In attacco tutto ruota attorno ad Arek Milik. Il bomber polacco sembra aver smaltito il fastidio addominale. Milik dovrebbe agire in coppia con Lozano, favorito su Mertens nel ballottaggio. Nessuna novità, invece, in difesa: Maksimovic non sarà neanche in panchina per una distrazione muscolare di primo grado al retto femorale destro. Conferma per Manolas-Koulibaly. In porta ci sarà Meret"