Probabili formazioni Napoli-Frosinone, Tuttosport controcorrente: turnover contenuto, ci saranno Osimhen e Kvara | GRAFICO

Notizie calcio. Questa sera andrà in scena Napoli-Frosinone, gara valida per gli ottavi di finale di Coppa Italia. Mister Mazzarri prepara il turnover perchè alle porte c'è la delicata sfida di campionato con la Roma, una sorta di spareggio per la zona Champions League.

Secondo Tuttosport, però, le rotazioni di Mazzarri saranno più contenute del previsto: in porta spazio a Gollini, con Zanoli, Ostigard, Natan e Mario Rui in difesa. Grandi novità a centrocampo dove gli uomini sono contati visti gli infortuni ad Elmas e Anguissa, oltre ad un Zielinski non al meglio: dal 1' ci saranno Cajuste, Demme e Gaetano. L'unica novità in attacco è invece rappresentata da Lindstrom sulla destra, con Osimhen e Kvaratskhelia ancora titolari.