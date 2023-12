Probabili formazioni Napoli-Frosinone, Il Mattino: Zanoli, Demme e Gaetano dal 1'! Avanti Lindstrom

Notizie Calcio Napoli - Spazio alle seconde linee stasera al Maradona per il match di Coppa Italia. Come riferisce Il Mattino oggi in edicola, il turnover sarà dettato sia per la volontà di far giocare chi finora è sceso di meno in campo e sia per salvaguardare chi dovrà giocare a Roma per lo scontro diretto contro i giallorossi per la zona Champions.

Napoli Frosinone probabile formazione