Probabili formazioni Napoli-Cremonese, Gazzetta: solo un dubbio per Spalletti | GRAFICO

Calcio Napoli - Quale sarà la formazione del Napoli contro la Cremonese? Luciano Spalletti sembra intenzionato a schierare la stessa formazione che ha battuto la scorsa settimana per 3-0 lo Spezia allo stadio Picco. Il modulo sarà il consueto 4-3-3. C'è solo un dubbio negli undici da mandare in campo secondo la Gazzetta dello Sport.

Probabili formazioni Napoli Cremonese

Come si legge sulla Gazzetta dello Sport questa mattina, Luciano Spalletti dovrà scegliere uno tra Hirving Lozano e Matteo Politano sulla fascia destra dell'attacco. In questo momento appare in vantaggio il messicano. per il resto solita filastrocca con Meret in porta, difesa composta da Di Lorenzo, Kim, Rrahmani e Mario ERui. A centrocampo Lobotka, Anguissa e Zielinski. Davanti gli intoccabili Osimhen e Kvara. Di seguito il grtafico formazione di Gazzetta: