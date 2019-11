Probabili formazioni Milan-Napoli, Il Mattino: centrocampo più robusto e tandem Lozano-Insigne

Notizie Calcio Napoli - Milan-Napoli, pronte diverse novità per Carlo Ancelotti. 4-4-2 e non 4-3-3, un centrocampo più robusto e Dries Mertens e José Callejon probabilmente in panchina in vista di Liverpool. E' questo quanto riferisce Il Mattino oggi in edicola.

Formazione Napoli contro il Milan stasera

Con Alex Meret tra i pali, la linea difensiva vedrà il ritorno di Kostas Manolas accanto a Kalidou Koulibaly e con Giovanni Di Lorenzo a destra ed Elseid Hysaj a sinistra. La mediana sarà appunto più vigorosa, grazie al ritorno di Allan e accanto Fabian e il possibile impiego di Elif Elmas a destra con Piotr Zielinski a sinistra. Tandem definito in attacco: Hirving Lozano agirà accanto a un Lorenzo Insigne spesso ispirato quando vede rossonero.