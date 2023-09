Probabili formazioni Macedonia-Italia, Gazzetta svela le idee di Spalletti | GRAFICO

L’edizione odierna della Gazzetta dello Sport riporta le probabili formazioni di Macedonia-Italia, match di debutto di Luciano Spalletti da ct della Nazionale, valido per le qualificazioni all’Europeo.

Probabili formazioni Macedonia-Italia Gazzetta

QUI ITALIA

Formazione scelta da Spalletti: Donnarumma in porta, poi linea difensiva a quattro con Di Lorenzo-Mancini-Bastoni-Dimarco. In mezzo al campo Barella e Tonali ai lati di Cristante, in attacco Politano e Zaccagni esterni con Ciro Immobile punta centrale. Solo panchina per Raspadori, Frattesi e Locatelli.

QUI MACEDONIA

Davanti a Dimitrievski linea Ashkovski-Musliu-Zajkov-Aliosk. A centrocampo Bardhi e Elmas ai lati di Ademi. In attacco invece Trajkosvki e Miovski, e Nestorovski al centro.

