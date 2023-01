Probabili formazioni Inter-Napoli, Gazzetta: tre dubbi per Spalletti, sorpresa in attacco nei nerazzurri | GRAFICO

Calcio Napoli - La Gazzetta dello Sport ha pubblicato le probabili formazioni di Inter-Napoli che si giocherà domani sera allo stadio Meazza. per la squadra allenata da Simone Inzaghi si tratta dell'ultima chance per poter rientrare nella corsa scudetto. Un risultato diverso dalla vittoria servirebbe molto poco ai nerazzurri in classifica.

Probabili formazioni Inter-Napoli

L'unico dubbio di formazione che riguarda l'Inter è essenzialmente in attacco dove Edin Dzeko sembra essere ancora in vantaggio su Lautaro Martinez. Si profila dunque un doppio centravanti per l'Inter che si schiera con il 3-5-2. davanti a Onana il terzetto sarà Skriniar, Acerbi e Bastoni. A centrocampo non ci sarà Brozovic. Al suo posto spazio a Calhanoglu. Nel Napoli sono invece tre i dubbi che Spalletti si porterà fino al calcio d'inizio. In difesa Juan jesus e Mario Rui appaiono favoriti su Rrahmani e Olivera. Confermato il terzetto di centrocampo con Anguissa, Lobotka e Zielinski. In attacco testa a testa fra Politano e Lozano con il primo in vantaggio.