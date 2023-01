Probabili formazioni Inter-Napoli, Gazzetta: due novità per Spalletti | GRAFICO

Calcio Napoli - La Gazzetta dello Sport ha pubblicato le probabili formazioni di Inter-Napoli che si sfideranno questa sera alle ore 20.45 allo stadio San Siro di Milano. Non mancano i dubbi di formazioni per Simone Inzaghi e Luciano Spalletti che potrebbero anche adottare delle scelte davvero a sorpresa.

Probabili formazioni Inter Napoli

Nel Napoli sono essenzialmente tre i dubbi di formazione. In difesa si rivede tra i convocati Rrahmani ma dovrebbe essere Juan Jesus a partire dal primo minuto al fianco del coreano Kim. A sinistra ballottaggio serrato tra Olivera e Mario Rui con l'uruguaiano in vantaggio. A centrocampo, al fianco di Lobotka e Zielinski, dovrebbe spuntarla Ndombele e non Anguissa. davanti c'è Politano con Osimhen e Kvara.Nell'Inter l'unico dubbio di formazione è legato all'attacco dove Dzeko appare in leggero vantaggio su Lautaro. Per il resto solito 3-5-2 con Calhanoglu in cabina di regia al posto dell'infortunato Brozovic.