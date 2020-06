Probabili formazioni Hellas-Napoli, da Verona: tre cambi per Gattuso, out Mertens! Juric si affida a Di Carmine [GRAFICO]

Probabili formazioni Verona-Napoli - Questa sera, ore 19.30, andrà in scena allo stadio Bentegodi la sfida fra Hellas e gli azzurri, con Gennaro Gattuso pronto ad apportare tre cambi alla formazione iniziale rispetto alla squadra che ha sconfitto la Juventus ai rigori di Coppa Italia.

L'edizione veronese del Corriere dà le ultime di formazione per quanto riguarda la squadra di Juric:

"Il tempo per recuperare dopo la partita con il Cagliari è stato molto ridotto, Juric tiene alcune scelte coperte per necessità, più che per semplice pretattica, ma dà anche delle indicazioni chiare: «Molto dipende dall’ultimo allenamento: ci sono varie situazioni da valutare, come Pessina, Badu che non giocava da tanto tempo, e Veloso, mentre sicuramente giocherà Zaccagni. Dispiace non avere a disposizione Borini per un’espulsione che non c’era. Di Carmine? Ha avuto bisogno di un po’ di tempo per adattarsi alla serie A, ma ha sempre goduto della mia fiducia». La doppietta al Cagliari è il biglietto vincente per un’altra maglia da titolare per Di Carmine. Dietro può rientrare Koray Gunter, con Amir Rrahmani (che proprio al Napoli si trasferirà alla fine della stagione) e Marash Kumbulla. A centrocampo, con Sofyan Amrabat intoccabile, ballottaggio tra Miguel Veloso ed Emmanuel Badu. Di Mattia Zaccagni ha detto senza filtri Juric: in campo ci sarà. Al suo fianco, il favorito è Valerio Verre".