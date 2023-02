Probabili formazioni Empoli-Napoli, Gazzetta: tre novità nei partenopei, un big potrebbe andare in panca | GRAFICO

Calcio Napoli - La Gazzetta dello Sport ha pubblicato le probabili formazioni di Empoli-Napoli che scenderanno in campo alle ore 18 allo stadio "Carlo Castellani". nell'undici che ha in mente Luciano Spalletti sono previste alcune novità rispetto alla vittoria di Francoforte per 0-2 nella gara valevole per l'andata degli ottavi di finale della Champions League.

Probabili formazioni Empoli Napoli Gazzetta

Stando a quanto scrive questa mattina la Gazzetta dello Sport i cambi negli azzurri dovrebbero riguardare la difesa e non solo. Sulla fascia sinistra c'è Mario Rui e non l'uruguaiano Olivera. A centrocampo spazio ad Elmas mentre può restare fuori a sorpresa Anguissa che è in ballottaggio con Zielinski. Davanti Politano è in netto vantaggio su Lozano per affiancare Osimhen e Kvaratskhelia.