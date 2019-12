Probabile formazione Napoli-Bologna, Repubblica: "Novità Elmas, Di Lorenzo torna in difesa! Out Lozano, Insigne davanti"

Notizie calcio Napoli - Nella testa di tutti c’è soltanto il Bologna, il Napoli di Carlo Ancelotti torna al San Paolo e vuole dimenticare più velocemente possibile il clima ostile di Fuorigrotta visto contro il Genoa. La gara di Liverpool sono un punto di partenza, Ancelotti ci sta lavorando curando tutti i dettagli.

Si ripartirà come sempre dal 4-4-2, con attenzione all'equilibrio come accaduto contro i Reds. L'edizione odierna di Repubblica commenta così le scelte di formazione:

"Ecco perché Lorenzo Insigne dovrebbe giocare da attaccante al fianco di Mertens. Il capitano ha smaltito il fastidio al gomito e si candida per una maglia da titolare. Resta vivo il ballottaggio con Lozano, ma Insigne spera di spuntarla. In mediana spicca l’assenza proprio di Allan. Ancelotti sta pensando ad Elmas per affiancare Fabian. Callejon dovrebbe rientrare a destra. Zielinski agirà a sinistra, in difesa Di Lorenzo torna terzino e completerà il quartetto assieme a Manolas, Koulibaly e Mario Rui. In porta scalpita Ospina".