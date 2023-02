"Primo tempo da tribù feroce". 7 in pagella a Spalletti per il Mattino

L'edizione odierna del Mattino assegna un 7 in pagella a Luciano Spalletti dopo la splendida vittoria per 2-0 in casa del Sassuolo.

La pagella di Spalletti

Era la serata giusta per il turnover ma non cambia nulla nel valore della prestazione: è un primo tempo da tribù feroce che si aggrappa al suo 4-3-3 ma poi fa qualsiasi altra cosa quando ha il pallone tra i piedi. Attaccano tutti a rotazione, senza anarchia: tutti sanno sempre cosa fare. La timidezza della ripresa, qualche brivido lo fa correre. Ma tra 4 giorni c’è la Champions. E per una notte il +18.

