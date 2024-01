Calciomercato Napoli - Il primo colpo del mercato di gennaio del Napoli è stato quello di Pasquale Mazzocchi. Ieri è arrivata la firma del giocatore - assistito dal suo agente Luigi Lauro - che per i prossimi tre anni e mezzo sarà legato al Napoli. Il terzino, oramai ex Salernitana, si è allenato ieri a Castel Volturno con la squadra e sarà a disposizione di Mazzarri per la gara di domenica pomeriggio a Torino contro i granata.