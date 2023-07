Prima telefonata di Giuntoli ad Allegri: "Mister, sono qui per lavorare con te e per sostenerti"

Serie A - L'edizione odierna di Tuttosport svela in parte il contenuto della prima telefonata che Cristiano Giuntoli ha fatto a Massimiliano Allegri all'indomani del suo divorzio con il Napoli. L'ex ds del Napoli, ormai della Juventus, ha suvito voluto capire quali sono le idee del suo allenatore.

Ecco cosa si legge questa mattina su Tuttosport:

"Raccontano che la prima telefonata di Cristiano Giuntoli, dopo la rescissione del contratto con il Napoli, sia partita in direzione Sardegna per stabilire il contato personale con Massimiliano Allegri dopo quelli trasversali dei, convulsi, giorni passati. E riferiscono che il tecnico abbia apprezzato assai la “sensibilità istituzionale” del dirigente che ha voluto subito presentarsi e spiegare la volontà di condivisione e collaborazione del progetto tecnico.

Una mossa, quella di Giuntoli, intelligente non tanto perché sussistessero problemi personali tra i due, quanto per la dinamica interna alla stessa Juve che ha portato alla scelta del dt, meglio disinnescare subito i rischi di equivoci e incomprensioni: «Mister, sono qui per lavorare con te e per sostenerti»"