"Prima schiaccia stile Nba poi si inventa un colpo da fuoriclasse", Osimhen devastante: voti incredibili nelle pagelle

Napoli Calcio - Le pagelle dei quotidiani per Victor Osimhen dopo Napoli-Cagliari 2-1:

Corriere dello Sport 8. Prima schiaccia in stile Nba di testa sovrastando Dossena e Obert: 1-0. Poi serve l’assist del 2-1 a Kvara. Già, ma da fuoriclasse: 7 palleggi in area di piede, coscia e testa (l’ultimo) tra quattro uomini - tipo il vecchio Nappi - e rifinitura di forza tra Goldaniga e Obert con quelle gambe infinite. Immarcabile. Una forza della natura.

Il Mattino 7,5. Si sbatte, si sbatte e combatte. Un guerriero della luce. Trova un gol volando tra le stelle e regala un assist a Kvara palleggiando in area come in un circo con furbizia e forza.

Gazzetta dello Sport 7,5. Che bello vedere quanto ci tiene. Attivo già nel primo tempo, splendido lo stacco del vantaggio, meravigliosa la caparbietà con la quale conquista la palla che poi gira a Kvaratskhelia per il 2-1.