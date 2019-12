Ultime notizie Napoli - "Il Napoli non ringhia": questo il titolo che campeggia sulla prima pagina del Roma, quotidiano di informazione napoletano. Che poi continua: "Non è bastato l'arrivo di Gattuso per uscire dalla crisi. Anche il Parma vince al San Paolo sfruttando due scivoloni. Fischi ad Insigne e a tutta la squadra".

