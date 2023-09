Repubblica - Problema difesa e allarme condizione atletica: le preoccupazioni in casa Napoli

Ultime notizie SSC Napoli - Dopo la vittoria non senza sofferenza in Champions League contro il Braga, l'ediziione odierna di Repubblica analizza le principali difficoltà della squadra di Rudi Garcia ad oggi:

"Sono già 6 i gol subiti in 5 gare da Meret, mal protetto da un reparto arretrato che ha perso solidità senza Kim. A Braga al centro della difesa (con Rrahmani ko) c’erano Ostigard e Juan Jesus: costati al Napoli 5 milioni in due. In attesa del brasiliano Natan, che è riuscito almeno a mettere piede in campo in Portogallo, ci sono insomma pochi motivi per essere ottimisti e sono anzi inevitabili le preoccupazioni in vista di Bologna. Ma la coperta rischia di essere corta pure in mezzo al campo, dove Anguissa è un fantasma, Lobotka paga dazio al nuovo assetto e solo Zielinski sta dando dei segnali di ripresa. In Champions è stato fermato per precauzione Cajuste e sarebbe importante contare almeno su di lui, visto che si gioca ogni tre giorni. La squadra non è al top dopo il duro ritiro estivo e la fatica è un’altra minaccia di cui tenere conto, specie se nella zona mediana i titolari non potranno tirare il fiato".