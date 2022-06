Premio per Kvaratskhelia in Georgia, definita la prima partita che giocherà col Napoli

I tifosi del Napoli lo conosceranno solo a Dimaro a partire dal 9 luglio, ma intanto Khvicha Kvaratskhelia ha ottenuto un riconoscimento molto importante nel suo Paese.

Il giocatore è stato infatti eletto “miglior calciatore del campionato georgiano”:

"in virtù delle recenti prestazioni con la Dinamo Batumi, costellate di assist e reti di pregevole fattura. Il club georgiano avrebbe voluto trattenere Kvaratskhelia per il preliminare Champions ma dal primo luglio Khvicha sarà un calciatore del Napoli. A proposito, Kvaratskhelia esordirà in maglia azzurra in occasione della prima amichevole stagionale che si terrà in Trentino contro i dilettanti dell’Anaunia il 14 luglio"