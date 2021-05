Pregliasco: "Festa Scudetto Inter? Avrà conseguenze serie! Giovani esposti alle varianti"

Notizie Calcio - Il comportamento dei circa 30mila tifosi che domenica si sono riversati in piazza Duomo a Milano per festeggiare la vittoria dello scudetto dell'Inter è da «irresponsabili». Secondo Fabrizio Pregliasco, ricercatore di Igiene generale e applicata dell'Università degli Studi di Milano, sarà «difficile quantificare l'incidenza di questi assembramenti sull'aumento dei prossimi contagi». Di sicuro, l'esultanza di massa e incontrollata, in barba a tutte le precauzioni anti Covid, dà l'idea della sottovalutazione dei rischi legati alla trasmissione del virus. Ecco le sue parole in un'intervista a Il Mattino:



Dopo mesi di sacrifici, di chiusure e un numero di morti destinato ancora a crescere, l'immagine festosa di domenica è come un pugno nello stomaco. Come è possibile che sia accaduto?

«Tutte quelle persone sono come molle compresse che in questa fase di apertura hanno lasciato andare la compressione all'improvviso. C'è una condizione di sofferenza prolungata e purtroppo alla fine ci si abitua al rischio. Persino sentire che ogni giorno ci sono centinaia di morti diventa normale».



Non era possibile evitare che la piazza si riempisse?

«Sicuramente non è facile da parte delle istituzioni e delle forze della polizia riuscire ad arginare una situazione così caotica. Credo che abbiano comunque fatto il possibile. È ovvio che se non c'è un sistema che possa distribuire le persone, ognuno ritiene di andare ovunque sia autorizzato a farlo. Certo, in determinati contesti bisognerebbe mettere in atto strategie per impedire che alcune situazioni possano portare ad assembramenti».