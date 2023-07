Prandelli: "Se sono mai stato vicino al Napoli di Giuntoli? Vi dico la verità"

Calcio Napoli - Cesare Prandelli ha rilasciato una lunga intervista alla Gazzetta dello Sport. Ecco quanto evidenziato da CalcioNapoli24:

Bonucci, suo giocatore ai tempi dell’Italia, è finito fuori rosa: che effetto le fa?«E’ sempre spiacevole vedere fuori rosa uno che ha vinto 8 scudetti e scritto la storia della Juve. Nell’ultima stagione hanno avuto tanti mesi per parlarsi e programmare: non capisco perché non si sia potuto arrivare a un finale diverso per tutti».

Lei è mai stato vicino al Napoli di Giuntoli? «No. Ma la storia dimostra che Giuntoli è una persona seria, capace, competente. E poi mi piace perché è uno che parla poco. La Juve ha preso il migliore»