Prandelli: "Napoli sfortunato, ma che reazione dopo l'1-2! Garcia ha mostrato sprazzi del pressing di Spalletti"

Ultime notizie Napoli - Cesare Prandelli, ex c.t. dell’Italia vice campione d’Europa 2012, ha rilasciato un'intervista alla Gazzetta dello Sport.

Cesare Prandelli, ex c.t. dell’Italia vice campione d’Europa 2012, ha parlato della Champions League e del Napoli ko 2-3 contro il Real Madrid.

«Peccato per il Napoli contro il Real Madrid. La squadra di Garcia nella ripresa ha mostrato sprazzi del pressing della passata stagione, ma poi nel finale è stata punita dall’episodio sfortunato di Meret».

Al Maradona il Napoli è passato in vantaggio contro il Real Madrid, ma alla fine ha perso 3-2: a prescindere dal risultato, come ha visto Osimhen e compagni?

«Mi è piaciuta la reazione dopo il 2-1 del Real Madrid e soprattutto il secondo tempo, dove gli azzurri hanno accorciato con la difesa e le marcature preventive limitando i fenomeni del Real Madrid, imprendibili nello spazio. Nella ripresa si sono rivisti sprazzi del pressing dell’anno scorso. Spiace per il risultato, ma la prestazione è stata positiva: una vittoria o un pareggio avrebbero riacceso l’entusiasmo dell’anno scorso. Però…».

Però…

«Non dimentichiamoci chi aveva di fronte il Napoli. Ancelotti ha dei giocatori super: penso a Vinicius, Rodrygo e soprattutto Bellingham. L’inglese è stratosferico e non lo dico soltanto per il gol e l’assist: è un mix di tecnica e atletismo, sfiora la perfezione. A me ricorda un po’ Rijkaard».