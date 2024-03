Calciomercato Napoli - L'edizione in edicola oggi de Il Mattino riporta le ultime notizie in casa SSC Napoli in merito al futuro di Alex Meret ed Elia Caprile:

"Occhio ai cambi in porta: il rinnovo automatico di Meret è nella logica delle cose, perché non si può perdere quasi a zero il vice di Donnarumma ma Pastorello chiederà un aumento importante dell’ingaggio. C’è Caprile, in prestito all’Empoli: ha 22 anni e il patron punta su di lui. Ma magari un anno di convivenza con Meret sarà possibile"