Possesso palla al Napoli, da Torino esultano: può essere un'ottima notizia per la Juventus

Notizie Napoli calcio. Si avvicina il giorno di Napoli-Juventus, gara in programma domenica sera allo stadio Maradona. La squadra di Calzona, dopo il 6-1 contro il Sassuolo, ha ritrovato entusiasmo e gioco ed ora vuole centrare quella continuità mai avuta in stagione.

Napoli-Juventus la chiave tattica

Da Tuttosport, invece, fanno il punto sul momento non brillantissimo della Juventus e sottolineano come un punto di forza del Napoli potrebbe far felice anche la squadra di Allegri:

Tra i grandi numeri fatti registrare dalla squadra di Francesco Calzona a Reggio Emilia, però, ce n’è uno che paradossalmente può generare un mezzo sorriso sulle facce bianconere: il 72% di possesso palla. Ma perché questo dovrebbe far nascere un mezzo sorriso sulle facce di Massimiliano Allegri e dei giocatori bianconeri? Perché questa Juve del possesso palla, invece, ne fa a meno volentieri, come mostra la media del 48%, la dodicesima del campionato (che non ha impedito di produrre 46,5 expected gol, terzo dato dell’intera Serie A, a conferma di come si possano creare tante occasioni anche senza tenere tanto il pallone). Ne fa a meno volentieri e lo confermano le ultime tre partite, forse le peggiori della stagione, nelle quali invece, anche a causa dell’andamento del risultato, la squadra di Allegri si è trovata spesso col pallone tra i piedi e gli avversari impegnati a impedirle di nuocere.