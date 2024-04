Nuovo allenatore Napoli, Repubblica annuncia: altra scommessa di ADL, spunta l'idea Possanzini!

Calciomercato Napoli - Capitolo nuovo allenatore Napoli, spunta un nome nuovo tra i profili graditi ad Aurelio De Laurentiis per guidare la squadra azzurra:

"De Laurentiis spera di ripetere le scelte azzeccate di Riccardo Bigon e Giuntoli: pure loro profili con poca esperienza, quando sbarcarono a Castel Volturno. Manna è in bianconero nel 2019 (responsabile Primavera) e ha fatto crescere - con il progetto Next Gen diversi gioielli, come Soulé, Barrenechea e Illing Junior. Adl gli darà voce in capitolo pure nella scelta dell’allenatore, con Vincenzo Italiano in pole e sullo sfondo la suggestione di un’altra scommessa: Davide Possanzini, che sta portando in B il Mantova. Il futuro è adesso"

Davide Possanzini ha lavorato a lungo nello staff di Roberto De Zerbi, seguendolo fino in Ucraina nell'avventura allo Shakhtar. Al Mantova ha collezionato fino ad ora 79 punti ed è a un passo dalla promozione in Serie B alla sua prima esperienza da allenatore.