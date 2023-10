Polito: "De Laurentiis esce vincitore da tutte le scommesse di questa stagione"

Antonio Polito sul Corriere del Mezzogiorno dopo il successo del Napoli a Lecce per 4-0 tesse l’elogio di Aurelio De Laurentiis:

"Il vero problema, però, è che la notizia della morte prematura del favoloso Napoli dello scorso anno è nata e si è diffusa a Napoli. Abbiamo detto che il Napoli ha svoltato ieri a Lecce. Però dobbiamo aggiungere che è Aurelio De Laurentiis ad uscire davvero vincitore da una prova così delicata da spingerlo ad andare in ritiro con la squadra. Era infatti lui sul banco degli accusati per l’incerto avvio. Mentre invece questo imprenditore anomalo e sui generis per gli standard della nostra città è uscito ancora una volta indenne da tutte le scommesse ad alto rischio fatte quest’anno, seguendo il suo carattere egocentrico se non autocratico.

La scommessa di twittare «Bravi tutti, il Napoli riparte da qui» dopo il pareggio di Bologna, mentre i giocatori più importanti platealmente contestavano le scelte di Garcia e il pubblico dei tifosi rumoreggiava chiedendone l’esonero. E ancor prima la scommessa di provare a condurre una società di Serie A senza un direttore sportivo della qualità professionale di Giuntoli, ma sostituendolo con la «sorpresa» Meluso. E la scommessa di mandare a quel paese gli arabi che gli offrivano le mille e una notte per Osimhen con la conseguente necessità di trovare ora un accordo per il rinnovo con il campione nigeriano se non vuole deprezzare il suo capitale. E infine la scommessa di aver scelto Garcia, un allenatore dimenticato dal calcio italiano dopo la sfortunata avventura araba, al posto di Spalletti. Sarebbe davvero prematuro, a questo punto della corsa, dire che tutte queste scommesse siano state vinte".