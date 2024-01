Politano via dal Napoli a gennaio? Il Mattino: ecco cosa ha detto ADL all'agente del calciatore

Calciomercato Napoli - Non si è fatta attendere la risposta di Aurelio De Laurentiis all'agente di Matteo Politano. Come si legge sull'edizione odierna de Il Mattino, il presidente del Napoli ha parlato molto chiaro a chi assiste il calciatore che ha sul tavolo una proposta monstra dall'Arabia Saudita.

Rinnovo Politano con il Napoli

Dicevamo come Aurelio De Laurentiis abbia risposto a Mario Giuffredi. Stando a quanto riporta Il Mattino, il presidente non solo ha alzato un muro verso qualsiasi offerta giunta a Politano ma ha anche avvisato l'agente che manterrà la parola data prolungando l'attuale accordo contrattuale. Secondo il quotidiano, la fumata bianca sul rinnovo potrebbe arrivare già nel periodo della Supercoppa quando potrebbe esserci un blitz di Giuffredi a Riad per siglare il nuovo contratto. L'accordo dovrebbe essere triennale (2028).