Politano torna a battere i pugni sul tavolo: stesso argomento della 'lite' con Spalletti

Matteo Politano torna a far parlare di se come già capitato con Luciano Spalletti in questi anni. L'attaccante vuole giocare di più perché ha il sogno di tornare in Nazionale in vista degli Europei 2024. Da capire se il Napoli di Rudi Garcia potrà dargli quest'occasione.

Napoli: Politano vuole giocare di più

Napoli - Matteo Politano avvisa il Napoli e Rudi Garcia, ora bisogna capire quale sarà la decisione per questa sessione di mercato in vista della nuova stagione. Perché il giocatore, come riporta Il Mattino, torna a battere a sorpresa i pugni sul tavolo. Dopo essersi lamentato con Spalletti che lo faceva giocare poco ora lo rifà in maniera più soft con Rudi Garcia per provare a tornare in Nazionale: «Il mio procuratore sa cosa voglio, io devo giocare di più e segnare di più».