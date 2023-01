Politano sorride dopo il ko al polpaccio destro: le ultime news sul suo rientro

Qualche segnale è arrivato, ha parlato direttamente il corpo, e Matteo Politano sorride come racconta il Corriere dello Sport.

“Al 45' di Napoli-Juventus è stato costretto ad arrendersi - colpa del polpaccio destro - e in casi del genere, il sospetto e anche la paura induce al pessimismo. Ma il giorno dopo già le preoccupazioni sono sparite e l’ottimo ha preso il sopravvento.

Per domani sera, Coppa Italia con la Cremonese, Politano dovrebbe esserci, per andare ad arricchire la panchina in quel robusto turnover che sembra annunciato. Si scaldano in nove, ipotesi percorribile in virtù di un organico extralarge”