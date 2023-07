Napoli - Matteo Politano è in scadenza 2025 con il Napoli e ha già preso la decisione sul suo futuro. L'esterno d'attacco romano piace tantissimo alla Lazio di Sarri che spinge per averlo il prima possibile. Secondo Il Mattino però Politano vorrebbe proseguire la sua avventura in azzurro. Il suo entourage spinge per un rinnovo del contratto con anche un ritocco dell'ingaggio. Al momento la situazione è di stallo.