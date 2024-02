"Ha sulla coscienza lo 0-2". Disastro Politano a Cagliari: pagelle da incubo per l'azzurro

Napoli Calcio - Matteo Politano è stato uno dei protagonisti in negativo di Cagliari-Napoli. L'attaccante, subentrato nella ripresa al georgiano Khvicha Kvaratskhelia, si è divorato la rete del raddoppio. Un errore che ha pesato non poco sull'economia di gara visto che qualche minuto dopo ha fatto il gol del definitivo pareggio Luvumbo.

Il Mattino 5. Grida vendetta quel mancato colpo d'incontro nel finale che avrebbe potuto chiudere il match. Tenta di anticipare Scuffet, ma apre troppo il compasso. prende il posto di Kvara, ma non la posizione. Troppo morbido si fa asfaltare da Luvumbo in fase di non possesso e rischia una ripartenza.

Corriere dello Sport 4,5. Ha il match point e lo gestisce come peggio non potrebbe

Gazzetta dello Sport 5. Ha sulla coscienza il colpo di punta con cui cestina il 2-0: un piatto semplice semplice per uno come lui avrebbe chiuso la partita.