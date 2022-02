Politano punta l'Inter: già segnati tre gol in carriera contro i nerazzurri, ha un obiettivo

Contro il Venezia l'attaccante esterno Matteo Politano ha scodellato il pallone per il colpo di testa che ha riportato Victor Osimhen al gol dopo 112 giorni, aprendo la via al successo azzurro. Ne parla l'edizione odierna della Gazzetta dello Sport.

"Per il 27enne si è trattato del nono passaggio-gol firmato con il Napoli. Contro il Venezia ha avuto anche la chance per andare a segnare direttamente. Da ex ritroverà l’Inter che ha colpito per tre volte quando era al Sassuolo, prima del passaggio in nerazzurro.

Domenica Politano è tornato dal primo minuto dopo tre giornate, nella scia della prestazione di Venezia si ricandida da titolare: non avrà la concorrenza di Lozano per la lussazione riportata dal messicano alla spalla"