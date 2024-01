Politano-Napoli, Gazzetta: ADL ha confermato l'intenzione di prolungargli il contratto. Niente Arabia Saudita

Calciomercato Napoli - In queste settimane si è parlato molto dell'offerta dall'Arabia Saudita per il calciatore Matteo Politano il quale ha il contratto in scadenza (c'è un'opzione unilaterale in favore del napoli per il 2025). Come si legge sulla Gazzetta dello Sport, il presidente De Laurentiis ha confermato di voler rinnovare il contratto di Matteo:

"Per quanto riguarda Politano, invece, il presidente ha confermato l’intenzione di discutere presto il rinnovo con adeguamento di ingaggio e durata. A questo punto, dunque, la ricchissima offerta dell’Al-Shabab (12 milioni al club, 21 in tre anni al giocatore) è destinata ad essere rispedita al mittente".