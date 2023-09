Politano ko, le tre opzioni con cui Garcia può sostituirlo

Ultime notizie Napoli - L’elongazione del muscolo soleo costringerà l’attaccante del Napoli Matteo Politano a saltare la trasferta di sabato a Genova, ma lascia un piccolo spiraglio aperto per il suo recupero in vista della successiva sfida di Champions a Braga, in calendario il 20 settembre. Ne parla l’edizione odierna di Repubblica.

Politano ko, chi lo sostituisce

Garcia perderà Politano al massimo per due o tre partite, nella peggiore delle ipotesi: