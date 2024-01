Politano ha recuperato per Torino, ma sullo sfondo resta il possibile addio a gennaio: le ultime

L'edizione in edicola oggi di Repubblica fa il punto della situazione in merito alla gara di domani tra Torino e Napoli:

"Mazzarri dovrà decidere nel corso della rifinitura (da valutare le condizioni di Juan Jesus non al meglio) a chi affidare le chiavi del tridente: il ballottaggio tra Raspadori e Simeone è aperto. Una decisione non è stata ancora presa. Il Cholito scalpita: potrebbe essere il preferito per duellare contro i difensori granata, ma alla fine non è escluso che la spunti Jack in modo da non dare punti di riferimento. Politano ha recuperato e ci sarà: in attesa che vada in porto la trattativa per il rinnovo del contratto ( sullo sfondo c’è l’offerta araba dell’Al- Shabab), l’attaccante giocherà titolare e completerà il meccanismo offensivo assieme a Kvaratskhelia".