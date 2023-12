Politano espulso, Il Mattino: romano ex romanista, si è fatto innervosire dalla trappola giallorossa

Ultime notizie Napoli - Matteo Politano recupera palla a centrocampo, scappa in contropiede e potrebbe aprire un'autostrada al Napoli, ma Zalewski lo ferma da dietro.

L'esterno del Napoli non ci sta e replica al fallo con un calcetto ai danni dell'avversario.

Morale della favola, come racconta Il Mattino: giallo per l'esterno romanista, rosso al giocatore del Napoli.

“Gli azzurri sono costretti a giocare per quasi mezzora con l'uomo in meno. Bel problema per Mazzarri che proprio in quel momento stava provando a rimettere in piedi la sua squadra. Politano, però, si è fatto innervosire da una partita tutt'altro che serena. Lui, romano ex romanista e sicuramente tra i più fumantini del Napoli, si è lasciato attirare dalla trappola giallorossa ed è finito negli spogliatoio prima del tempo”