Politano e Lozano a rischio cessione? CorSport: potrebbero avere un loro mercato

Calciomercato Napoli - Matteo Politano e Hirving Lozano potrebbero avere un loro mercato. Lo scrive l'edizione odierna del Corriere dello Sport che non esclude scenari nuovi per i due esterni offensivi del Napoli fermo restando che anche Osimhen potrebbe davvero andare via davanti ad un'offerta monstre.

Lozano

Politano e Lozano sono cedibili?

Ecco cosa scrive il Corriere dello Sport