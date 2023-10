Politano dopo Osimhen e Kvaratskhelia: si iscrive al "club" dei gesti contro Garcia

Ultime notizie SSC Napoli - L'edizione odierna de Il Mattino di Napoli ha analizzato il ko di Napoli-Fiorentina, soffermandosi sul gesto di Politano nei confronti di Rudi Garcia:

"I primi mugugni si erano visti già durante la partita. Sia sugli spalti, sia in qualche espressione, rimbrotto o gesto plateale da parte di alcuni dei protagonisti in campo. Fino ad arrivare all'ennesima sostituzione mal digerita da un calciatore del Napoli. Ieri è stato Politano a lasciarsi andare ad un gesto di stizza nel momento in cui ha letto sul tabellone luminoso il numero della sua maglia (21) che doveva lasciare il campo per fare spazio a Cajuste. Era il 12' della ripresa e l'attaccante - ex Sassuolo - non ha gradito, non ha salutato il compagno e nel lasciare il terreno di gioco ha alzato platealmente il braccio in segno di protesta verso la decisione di Garcia. Il gesto non è passato inosservato: è stato immortalato dalle telecamere ed è diventato virale. Quello di Politano è stato soltanto l'ultimo della lista in quest'avvio di stagione per i campioni d'Italia. Ad inaugurare la truppa degli scontenti per una sostituzione ci aveva pensato Kvaratskhelia a Genova, poi Osimhen a Bologna (poco dopo aver fallito il rigore al Dall'Ara) ed ieri è stato Politano ad iscriversi al «club»".