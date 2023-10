Polemica Supercoppa: la minaccia della Lega Serie A a Napoli e Fiorentina

Notizie Calcio Napoli - Caos Supercoppa, Aurelio De Laurentiis ha sollevato il polverone e la Fiorentina si è accodata.

Supercoppa, la minaccia della Lega a Napoli e Fiorentina

Come infatti si legge sul Corriere del Mezzogiorno oggi in edicola, la Viola appoggia il pensiero del presidente del Napoli che ha posto un grosso dubbio nel giocare tale competizione nel Medio Oriente alla luce delle tensioni degli ultimi giorni sull’asse Israele-Palestina.

La Lega Serie A, tuttavia, non ha intenzione di mettere in discussione la final four a Jeddah considerando gli accordi sottoscritti da tempo. Così ora si aspetta che vengano chiarite le posizioni ufficiali dei due club, minacciandoli di sostituirli con Milan e Atalanta.