Sassuolo-Napoli sarà la millesima panchina di Luciano Spalletti da allenatore. Un traguardo enorme per il tecnico toscano, che nella sua lunga carriera ha guidato squadre un po' ovunque. Come riportato dall'edizione in edicola oggi del Corriere della Sera, Luciano sussurra "Poi smetto" a qualcuno tra quelli che gli stanno vicino, ma si tratta solo di una bugia.