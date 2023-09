Pogba positivo, la Juventus può arrivare alla rescissione del contratto! I dettagli

Sospeso in via cautelare Paul Pogba e pure il suo stipendio. Al provvedimento del Tribunale Nazionale Antidoping, ha fatto seguito quello della Juventus sulla busta paga del suo numero 10. Ne parla la Gazzetta dello Sport.

Ma potrebbe essere soltanto un primo passo. «La società si riserva di valutare i prossimi passaggi procedurali», ha spiegato il club bianconero:

"Una possibilità concreta, nel caso in cui fosse confermata la positività del francese e in seguito si arrivasse alla squalifica, è anche la chiusura anticipata del matrimonio bis tra la Juventus e Pogba. Il rischio esiste, ma in ogni caso non sarà una cosa immediata. L’eventuale risoluzione non dipenderebbe dall’entità e dalla lunghezza della squalifica per doping"