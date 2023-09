Pogba positivo, la Juventus potrebbe addirittura rescindere il contratto: i dettagli

Ultime notizie Serie A - Il ritorno di Paul Pogba alla Juventus nell’estate del 2022 si è rivelato un fiasco. Ne parla il Corriere della Sera.

Come si evince dall’ultima riga del comunicato diffuso dalla Juventus («il club si riserva di valutare i prossimi passaggi procedurali»), nessuno scenario a priori sembra escluso, nemmeno un addio anticipato:

“Pogba è stato sospeso dal tribunale antidoping in via cautelare, misura disciplinare che consente alla Juventus di far ricorso alla sospensione dello stipendio (circostanza prevista dall’art. 5.5 dell’accordo collettivo siglato da Figc, Lega di A e Aic). Qualora le controanalisi confermassero la positività ai metaboliti del testosterone, Pogba verrà processato dal tribunale antidoping. Se emergerà la colpevolezza del giocatore e dopo una sentenza definitiva (il centrocampista rischia fino a 4 anni di squalifica), la Juventus avrà la facoltà di risolvere il contratto”