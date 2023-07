Pochi titolari alla partenza del ritiro a Dimaro: il motivo

Notizie Calcio Napoli - Nei due giorni precedenti alla partenza del Napoli per il ritiro di Dimaro Folgarida, tra mercoledì e giovedì, ci saranno i test medici dei calciatori a disposizione. Come riportato dall'edizione in edicola oggi di Repubblica, i titolari saranno pochi: tra gli altri Mario Rui, Olivera, Politano e Lozano (reduce da un problema al ginocchio), tutti gli altri si metteranno a disposizione direttamente a Dimaro- Folgarida, compreso Osimhen che è atteso nella Val di Sole intorno al 18 luglio, salvo proposte indecenti in arrivo dalla Francia.