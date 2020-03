Plusvalenze in arrivo per De Laurentiis: tre giocatori sul mercato sono già stati ammortizzati a bilancio

Ultimissime calcio - Bilancio in ordine, acquisti anticipati, cessioni senza acqua alla gola: il presidente del Napoli Aurelio De Laurentiis sopporterà lo stress-test, come racconta la Gazzetta dello Sport:

“I milioni dei cartellini acquistati in gennaio saranno spalmati su più gestioni per l’oculatezza con cui lavora Giuntoli in sintonia con Chiavelli. Questo consente al Napoli di presentarsi sul prossimo mercato con la possibilità, ma non l’esigenza, di poter vendere qualcuno dei propri gioielli, se ci sarà da far quadrare i conti. La maggior parte dei giocatori più ambiti sul mercato hanno i costi di cartellino già ammortizzati negli anni. È il caso di Allan, Koulibaly e Milik: al di là della valutazione di mercato, tutto quello che arriverà da quelle vendite costituirà una plusvalenza reale a bilancio”