Pjanic: "Il Napoli se tiene Osimhen può rivincere: ecco cosa penso di Garcia al posto di Spalletti"

Serie A - Miralem Pjanic ha rilasciato una lunga intervista alla Gazzetta dello Sport. Ecco alcuni passaggi evidenziati da CalcioNapoli24:

Per la Juve prendere Lukaku potrebbe essere un colpo tipo Higuain 2016?

«Non è giusto paragonarli, sono casi diversi. Higuain è stato un attaccante straordinario, ha giocato nel Real Madrid e nel 2016 aveva segnato 36 gol con il Napoli, una stagione pazzesca. Tanto che la Juve pagò la clausola da 90 milioni per il Pipita. Quella di Lukaku è una situazione diversa, è reduce da un anno complicato all’Inter. E poi Romelu non è dei nerazzurri, ma del Chelsea…».

Il Napoli per il dopo Spalletti ha scelto Garcia, un altro suo ex tecnico. Come vede la staffetta?

«Garcia ama il 4-3-3, in Europa e in Italia ha sempre ottenuto ottimi risultati. Rudi ha molte qualità ed è abile a gestire il gruppo. È una scelta di continuità con Spalletti, che comunque è una perdita importante. Se resta Osimhen possono anche rivincere lo scudetto, perché no?».