Pjanic: "Adoro Spalletti, mi è dispiaciuto averlo solo 6 mesi a Roma. Il mio pronostico per Napoli-Juve"

Serie A - Miralem Pjanic ha rilasciato alcune dichiarazioni a Tuttosport.

Quanto è stato vicino al ritorno alla Juventus?

"Ci sono stati dei contatti e degli appuntamenti con il mio agente, ma il mercato non è mai facile. Mi sarebbe piaciuto tornare e avrei fatto di tutto per ritrovare Allegri. Amo la Juventus, sono legato ai tifosi e ho un ottimo feeling con il presidente Agnelli. Però nel calcio bisogna guardare avanti e, siccome prima di tutto sono un professionista, adesso voglio togliermi delle belle soddisfazioni con il Besiktas".

Oggi c’è Napoli-Juventus e Allegri ha deciso di rinunciare ai sudamericani. Sorpreso?

"No, perché conosco bene Max. Allegri fa sentire tutti i giocatori importanti e una possibilità non la nega a nessuno. Lui mentalmente parte in vantaggio, non cerca scuse o alibi, e così la squadra si sente più forte".

Pronostico?

"La Juventus sembra svantaggiata, ma è sempre un Napoli-Juve da 50 e 50".

Sulla panchina azzurra c’è Spalletti, suo ex allenatore a Roma.

"Mi è dispiaciuto averlo avuto soltanto sei mesi: adoro Spalletti. È bravissimo, diretto e ha schemi ben precisi. Allegri lo conosco meglio, l’ho avuto più anni e lo considero il numero uno".