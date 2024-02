Pioli nuovo allenatore del Napoli? Libero: è ideale per riportare la squadra ad avere una logica

Stefano Pioli nuovo allenatore del Napoli? Ecco cosa si legge su Libero:

"Da demone calcistico a uomo della ricostruzione. È la possibile metamorfosi di Stefano Pioli, che stasera potrebbe essere all’ultimo Milan-Napoli, almeno sulla panchina rossonera. Il destino del tecnico emiliano sembra già segnato, d’altronde l’impressione è che il suo ciclo sia giunto al capolinea da tempo. Una sensazione che evidentemente è condivisa anche dal club, che a fine maggio dovrebbe salutare Pioli nonostante il contratto fino al 2025.

Se fossimo in Aurelio De Laurentiis, non ci faremmo scappare l’opportunità di portare Pioli a Napoli: al Milan ha comunque vinto uno scudetto e svolto un ottimo lavoro, al di là di questa annata deludente in cui però sta raggiungendo in carrozza l’obiettivo minimo, quello della qualificazione in Champions. L’emiliano potrebbe essere l’allenatore ideale per far scendere il Napoli dalle montagne russe e riportarlo a essere una squadra con una logica. Da Rudi Garcia a Walter Mazzarri la situazione non è cambiata, anzi è pure peggiorata la classifica, con il quarto posto che si è complicato parecchio e che è diventato una faccenda tra tante squadre".