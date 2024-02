Pioli è nella short-list di De Laurentiis per il Napoli: i dettagli

Napoli - L'edizione in edicola oggi del Corriere del Mezzogiorno fa il punto della situazione in merito a Milan-Napoli e all'interesse degli azzurri per Stefano Pioli:

"Il Napoli da tre anni vince in campionato contro il Milan in trasferta, ha sofferto al Maradona ma al di là dei risultati ha palesato dei «bug» nel confronto tattico con i rossoneri. Ancora una volta non ci sarà Osimhen ma Pioli non cambierà strategia, lavorerà per non concedere profondità al Napoli con Simeone. L’allenatore del Milan, che è nella short-list di De Laurentiis per il futuro, è stato tra i più efficaci a limitare il Napoli applicando alcune strategie: pressing asfissiante su Lobotka per limitare la costruzione della manovra. L’ha fatto con Kessie, Brahim Diaz e ora toccherà a Loftus Cheek, recupero palla e ripartenze in campo aperto con Leao e Theo Hernandez a sinistra. Basta ricordare i gol del Milan negli ultimi confronti, anche Giroud si è rivelato più volte decisivo".