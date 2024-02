Pioli al Napoli, aumentano le voci per giugno: ma c'è una condizione

Napoli - Si parla tanto della possibilità divedere Stefano Pioli sulla panchina del Napoli in vista del prossimo anno. Perché ora De Laurentiis pensa seriamente a quello che sarà il nuovo allenatore del Napoli.

Stefano Pioli al Napoli: arriva la notizia

L'edizione in edicola oggi di TuttoSport svela come il nome di Stefano Pioli sia tra i primi che si fanno in chiave Napoli per la prossima stagione:

"Mazzarri vuole ottenere una vittoria che in trasferta manca dalla sfida con l’Atalanta del 25 novembre, cioè la sua prima in panchina dopo l’esonero di Garcia. A tal proposito, aumentano le voci che vedrebbero Pioli al Napoli nella prossima stagione (qualora il Milan decidesse di liberarlo)".