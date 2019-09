Pienone al San Paolo, Gazzetta: attesi 90mila tifosi tra Sampdoria e Champions con il Liverpool! C’è entusiasmo per questo Napoli

C’è attesa per questo Napoli. L’imminenza della prima al San Paolo, contro la Sampdoria, e dell’esordio in Champions League, martedì sera, hanno ricreato entusiasmo e per le due partite si prevedono almeno 90.000 tifosi sulle gradinate dell’impianto di Fuorigrotta. Lo afferma l'edizione odierna della Gazzetta dello Sport.

