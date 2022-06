Calciomercato Napoli, la Sampdoria vuole Petagna in prestito con diritto di riscatto: la risposta di ADL

Calciomercato Napoli. Andrea Petagna è uno dei giocatori che dovrebbe salutare Napoli nella prossima stagione. Il centravanti è stato utilizzato poco da Spalletti (complice anche qualche problema fisico di troppo) ed il club azzurro vorrebbe monetizzare dalla sua partenza.

L'edizione di Genova di Repubblica riporta come su Petagna ci sia ancora la Sampdoria, club che già l'anno scorso fu ad un passo dal giocatore. Ecco le ultime in merito:

Qualcuno ha rilanciato il nome di Andrea Petagna, 27 anni, già blucerchiato ai tempi della gestione Mihajlovic, cercato (e sfumato in extremis) pure l’anno scorso. L’affare però si preannuncia complicato: la Sampdoria proporrà al patron Aurelio De Laurentiis il prestito con diritto di riscatto, ma per il Napoli esistono soltanto due opzioni: permanenza o cessione a titolo definitivo, a costi insostenibili per la società blucerchiata.